Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае солдат Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у семей погибших.

«Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — цитирует ТАСС письмо Шамсутдинова, предоставленное его отцом.

Солдат уточнил, что у него не было выбора и что он не мог позволять и дальше над собой издеваться.

«Я начинаю осознавать, сколько горя я принёс людям», — добавил он.

16 декабря адвокат Равиль Тугушев, который представляет интересы Рамиля Шамсутдинова, заявил, что суд продлил арест его подзащитному.

28 октября Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Шамсутдинова.