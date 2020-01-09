Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

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Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае солдат Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у семей погибших.
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
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«Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — цитирует ТАСС письмо Шамсутдинова, предоставленное его отцом.

Солдат уточнил, что у него не было выбора и что он не мог позволять и дальше над собой издеваться.

«Я начинаю осознавать, сколько горя я принёс людям», — добавил он.

16 декабря адвокат Равиль Тугушев, который представляет интересы Рамиля Шамсутдинова, заявил, что суд продлил арест его подзащитному.

28 октября Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Шамсутдинова.

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