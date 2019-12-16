Устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили арест

Адвокат Равиль Тугушев, который представляет интересы солдата Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявил, что суд продлил арест его подзащитному.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение юриста, которое было опубликовано им в Facebook.

«Рамилю продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца. Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз», — сказал он.

Ранее защита Шамсутдинова заявила, что будет добиваться переквалификации дела.

ЧП произошло 25 октября в войсковой части 54160. В результате стрельбы погибли восемь человек, ещё двое были ранены. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

28 октября Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу.