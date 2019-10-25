СК возбудил дело из-за стрельбы в военной части в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой в воинской части Забайкалья, в результате которой погибли восемь человек.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»)», — указали в ведомстве. Уточняется, что в совершении преступления обвиняется рядовой Рамиль Шамсутдинов. Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что солдат застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, ещё двое были ранены. Военная прокуратура начала проверку обстоятельств данного происшествия.