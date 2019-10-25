Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья
- РИА Новости
Как отмечается, 25 октября около 18:20 местного времени при смене караула военный «открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия».
«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Указывается, что открывший огонь военный задержан, а пострадавшие доставлены в военный госпиталь, им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.
«По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», — подчеркнули в ведомстве.
На место происшествия направлена комиссия Минобороны во главе с заместителем главы военного ведомства Андреем Картаполовым.
Осенью 2017 года во время стрельб на полигоне в Амурской области один из военных открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, погибли три человека, ещё двое пострадали.