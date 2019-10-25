Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья

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Солдат застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, двое ранены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минобороны России.
Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья
  • РИА Новости

Как отмечается, 25 октября около 18:20 местного времени при смене караула военный «открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия».

«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Указывается, что открывший огонь военный задержан, а пострадавшие доставлены в военный госпиталь, им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

«По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», — подчеркнули в ведомстве.

На место происшествия направлена комиссия Минобороны во главе с заместителем главы военного ведомства Андреем Картаполовым.

Осенью 2017 года во время стрельб на полигоне в Амурской области один из военных открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, погибли три человека, ещё двое пострадали.

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