Военная прокуратура проверяет ЧП с расстрелом солдат в Забайкалье

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Военная прокуратура начала проверку обстоятельств стрельбы в воинской части Забайкалья, в результате которой погибли восемь человек.
Военная прокуратура проверяет ЧП с расстрелом солдат в Забайкалье
  • © пресс-служба Главной военной прокуратуры

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры России.

«В Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН», — указали в ведомстве.

Уточняется, что специалисты намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Вместе с этим эксперты проверят организацию несения караульной службы.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что солдат застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, ещё двое были ранены.

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