Защита солдата в Забайкалье будет добиваться переквалификации дела

Защита солдата Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, будет добиваться переквалификации дела.

«Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идёт о том, что (Шамсутдинов) избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье. По ч. 2 ст. 107 («Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта»)», — приводит ТАСС слова адвоката Саид-Магомеда Чапанова.

Военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК России).

ЧП произошло 25 октября в войсковой части 54160. В результате стрельбы погибли восемь человек, ещё двое были ранены. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»)».

28 октября Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу.