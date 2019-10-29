В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ЧП в одной из воинских частей в Забайкальском крае, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев.

По его словам, «это частный случай, это трагедия».

«Безусловно, её нужно расследовать, и в армии занимаются её расследованием, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», — заявил Песков, отвечая на вопрос о реформе армии.

Он также добавил, что произошедшее не является вопросом президента.

«Президент не будет на это реагировать», — подчеркнул Песков.

28 октября Читинский гарнизонный военный суд санкционировал арест солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае.

ЧП произошло 25 октября в войсковой части 54160. Это ремонтно-техническая база, дислоцированная в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) посёлок Горный Читинского района Забайкальского края. В результате стрельбы погибли восемь человек, ещё двое были ранены. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»)».

Военная прокуратура также начала проверку обстоятельств данного происшествия.