В госпитале рассказали о пострадавшем при стрельбе на базе в Воронеже

В ФГКУ «416-й Военный госпиталь Минобороны России» рассказали о пострадавшем в результате стрельбы на военном аэродроме в Воронежской области.

Как рассказали ТАСС, угрозы жизни пострадавшего при стрельбе нет.

«У нас находится пострадавший солдат, у него ранение лёгкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжёлый, в сознании, жить будет, ему очень повезло», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавшим является солдат-срочник.

Ранее стало известно, что на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже военнослужащий устроил стрельбу и убил несколько человек.

Позднее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили данную информацию.