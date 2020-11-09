В госпитале рассказали о пострадавшем при стрельбе на базе в Воронеже
- РИА Новости
Как рассказали ТАСС, угрозы жизни пострадавшего при стрельбе нет.
«У нас находится пострадавший солдат, у него ранение лёгкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжёлый, в сознании, жить будет, ему очень повезло», — сказал собеседник.
Уточняется, что пострадавшим является солдат-срочник.
Ранее стало известно, что на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже военнослужащий устроил стрельбу и убил несколько человек.
Позднее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили данную информацию.