На территории воинской части в Воронеже солдат расстрелял людей

На территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже военнослужащий устроил стрельбу и убил несколько человек. Данную информацию подтверждают власти Воронежской области.

«Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там (на аэродроме) несколько погибших», — отметили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах региона, военнослужащий забаррикадировался на территории части.

«Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он забаррикадировался на территории части», — сказал собеседник.

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Позднее он признал вину в расстреле сослуживцев. Свой поступок Шамсутдинов объяснил издевательствами.