Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, признал вину. Об этом говорится на сайте СК России.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершённых им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Шамсутдинову была проведена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза.

Согласно заключению, он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

В начале августа защита Шамсутдинова просила о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей.

Как ожидается, предварительное заседание суда по делу Шамсутдинова пройдёт 29 сентября.