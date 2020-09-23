Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
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«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершённых им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Шамсутдинову была проведена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза.
Согласно заключению, он не страдал каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».
В начале августа защита Шамсутдинова просила о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей.
Как ожидается, предварительное заседание суда по делу Шамсутдинова пройдёт 29 сентября.