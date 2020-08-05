Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

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Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
  • РИА Новости

«Сегодня подписали протокол, закончилось ознакомление с материалами дела», — добавил он.

В марте Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тыс. рублей.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. 

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