Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
- РИА Новости
«Сегодня подписали протокол, закончилось ознакомление с материалами дела», — добавил он.
В марте Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тыс. рублей.
25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.