Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к двум годам условно
- РИА Новости
Об этом сообщил сайт «Чита.ру».
По его данным, суд принял во внимание, что Мухатов впервые привлекается к уголовной ответственности, также была учтена позиция потерпевших относительно снисхождения.
При этом суд признал смягчающим обстоятельством тот факт, что обвиняемый частично признал вину и добровольно согласился возместить ущерб.
Гособвинение просило два года колонии-поселения и штраф в размере 30 тыс. рублей для Мухатова.
При этом следствие не нашло связи между действиями Мухатова и последующей стрельбой в войсковой части, устроенной Шамсутдиновым.
25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»). Ему грозит пожизненное заключение.