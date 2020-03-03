Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к двум годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Об этом сообщил сайт «Чита.ру».

По его данным, суд принял во внимание, что Мухатов впервые привлекается к уголовной ответственности, также была учтена позиция потерпевших относительно снисхождения.

При этом суд признал смягчающим обстоятельством тот факт, что обвиняемый частично признал вину и добровольно согласился возместить ущерб.

Гособвинение просило два года колонии-поселения и штраф в размере 30 тыс. рублей для Мухатова.

При этом следствие не нашло связи между действиями Мухатова и последующей стрельбой в войсковой части, устроенной Шамсутдиновым.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»). Ему грозит пожизненное заключение.