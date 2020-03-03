Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье. Об этом сообщило РИА Новости.

Это заявление прокурор сделал в ходе заседания Читинского военного гарнизонного суда.

«Предлагаю суду признать Мухатова виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении и штрафа в размере 30 тыс. рублей», — заявил он.

Также гособвинитель призвал суд принять во внимание, что Мухатов признал вину и извинился перед потерпевшими.

Отмечается, что следователи не нашли связи между действиями Мухатова и последующей стрельбой в войсковой части, устроенной Шамсутдиновым.

25 октября Шамсутдинов застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух и более лиц». Ему может грозить пожизненное заключение.

Позже он в открытом письме извинился перед родственниками погибших, заявив, что «пошёл на крайний шаг», так как больше не мог терпеть издевательств и не видел другого выхода.

2 марта в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили RT, что Шамсутдинова признали вменяемым по итогам экспертизы в НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.