В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили RT, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в октябре 2019 года, был признан вменяемым по итогам экспертизы в НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

По данным членов комиссии, посетивших СИЗО «Бутырка», Шамсутдинов, содержавшийся там, был этапирован в Читу, по месту проведения следствия.

Ранее сообщалось, что Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором извинился перед родственниками погибших. По его словам, он «пошёл на крайний шаг», поскольку больше не мог терпеть издевательств и не видел другого выхода.

25 октября солдат застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье, ещё двое были ранены.

В отношении Шамсутдинова было заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух и более лиц». Ему может грозить пожизненное заключение.