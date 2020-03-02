В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым
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По данным членов комиссии, посетивших СИЗО «Бутырка», Шамсутдинов, содержавшийся там, был этапирован в Читу, по месту проведения следствия.
Ранее сообщалось, что Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором извинился перед родственниками погибших. По его словам, он «пошёл на крайний шаг», поскольку больше не мог терпеть издевательств и не видел другого выхода.
25 октября солдат застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье, ещё двое были ранены.
В отношении Шамсутдинова было заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство двух и более лиц». Ему может грозить пожизненное заключение.