Предварительное заседание по делу Шамсутдинова намечено на 29 сентября

Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев.

«Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября», — сказал защитник.

Ранее адвокат подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих.

В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.