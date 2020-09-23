Предварительное заседание по делу Шамсутдинова намечено на 29 сентября
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«Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября», — сказал защитник.
Ранее адвокат подал ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей.
25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих.
В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.