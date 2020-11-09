В Минобороны подтвердили данные о стрельбе на базе в Воронеже

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили информацию о стрельбе на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже.

«9 ноября 2020 года около 05:00 военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся», — цитирует заявление ТАСС.

По данным ЗВО, в результате произошедшего трое военных погибли.

Уточняется, что в настоящий момент нападавшего разыскивают.

Ранее стало известно, что на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже военнослужащий устроил стрельбу и убил несколько человек.

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.