В Минобороны подтвердили данные о стрельбе на базе в Воронеже

Короткая ссылка
В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили информацию о стрельбе на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже.
В Минобороны подтвердили данные о стрельбе на базе в Воронеже
  • РИА Новости
  • © Александр Уткин

«9 ноября 2020 года около 05:00 военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся», — цитирует заявление ТАСС.

По данным ЗВО, в результате произошедшего трое военных погибли.

Уточняется, что в настоящий момент нападавшего разыскивают.

Ранее стало известно, что на территории военного аэродрома Балтимор в Воронеже военнослужащий устроил стрельбу и убил несколько человек.

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить