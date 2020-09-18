В Свердловской области контрактник умер после ранения в части

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В Свердловской области в военной части военнослужащий-контрактник погиб в результате неосторожного обращения с оружием со стороны другого военнослужащего.
В Свердловской области контрактник умер после ранения в части
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел из штатного оружия, ранив впередистоящего военнослужащего-контрактника», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Отмечается, что пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

Командование гарнизона и правоохранительные органы проводят проверку.

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