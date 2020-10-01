Суд продлил на три месяца арест срочнику Шамсутдинову

Короткая ссылка
Второй восточный окружной военный суд в Чите продлил арест срочнику Рамилю Шамсутдинову, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае.
Суд продлил на три месяца арест срочнику Шамсутдинову
  • © wolrdchange
  • vk.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева. 

«Продлили содержание под стражей до трёх месяцев дополнительно… на период суда», — сказал он.

По словам адвоката, в ходе первого заседания суда 29 октября состоится отбор коллегии присяжных заседателей.

Ранее сообщалось, что суд с участием присяжных 29 октября начнёт рассмотрение дела Шамсутдинова.

25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить