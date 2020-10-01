Суд продлил на три месяца арест срочнику Шамсутдинову

Второй восточный окружной военный суд в Чите продлил арест срочнику Рамилю Шамсутдинову, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.

«Продлили содержание под стражей до трёх месяцев дополнительно… на период суда», — сказал он.

По словам адвоката, в ходе первого заседания суда 29 октября состоится отбор коллегии присяжных заседателей.

Ранее сообщалось, что суд с участием присяжных 29 октября начнёт рассмотрение дела Шамсутдинова.

25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.