Суд продлил на три месяца арест срочнику Шамсутдинову
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.
«Продлили содержание под стражей до трёх месяцев дополнительно… на период суда», — сказал он.
По словам адвоката, в ходе первого заседания суда 29 октября состоится отбор коллегии присяжных заседателей.
Ранее сообщалось, что суд с участием присяжных 29 октября начнёт рассмотрение дела Шамсутдинова.
25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит пожизненное заключение.
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.