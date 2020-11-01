Проведено свыше 61 млн тестов: в России выявлено 18 665 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 18 665 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в стране диагноз подтверждён у 1 636 781 человека, 1 225 673 выздоровели (74,88%). Скончались 28 235 пациентов (1,73%), за сутки умерли 245 человек. Число зафиксированных случаев заболевания в Москве пока не достигает пиковых значений, пришедшихся на начало мая. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что развёрнутые в городе временные госпитали для больных COVID-19 будут работать до окончания пандемии. Вместе с тем в Москве отменили ряд массовых мероприятий, запланированных на 4 и 7 ноября.

За прошедшие сутки в России выявлено 18 665 новых случаев заболевания коронавирусом (днём ранее диагноз был подтверждён у 18 140 человек). Это новый суточный максимум для РФ, предыдущее пиковое значение было зафиксировано 30 октября (18 283).

Всего с начала эпидемии в стране выявлен 1 636 781 заболевший, выздоровели 1 225 673 человека (74,88%), в том числе 10 259 — за минувшие сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 28 235 пациентов (1,73%), за сутки умерли 245 человек.

За весь период проведено свыше 61 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 588 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 390 тыс. человек.

В Москве выявлен 5261 новый случай заболевания (днём ранее — 4952). Весной максимальный суточный прирост в городе был зафиксирован 7 мая (6703 человека).

По сообщению столичного оперштаба, за день в больницы поступил 1131 пациент с коронавирусом. Более 500 новых случаев COVID-19 за сутки также зафиксировано в Санкт-Петербурге (896) и Московской области (545).

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сформированные в столице резервные госпитали будут работать до окончания пандемии.

«Резервные госпитали будут работать в полном объёме, даже если будет снижение нагрузки больничных коек под СOVID, мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла», — сказал градоначальник в эфире канала «Россия 1».

Мэр полагает, что введённые в столице ограничения показали свою эффективность и «дают надежду, что ситуация не будет ухудшаться».

РИА Новости

© Алексей Майшев

Накануне стало известно, что в связи с ситуацией с коронавирусом в Москве отменены массовые мероприятия, запланированные на 4 и 7 ноября.

«В целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента России установленный указом мэра Москвы запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать», — говорится в сообщении пресс-службы Департамента региональной безопасности.

В ведомстве рассказали, что в правительство столицы поступили уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города. Отмечается, что «в связи с изложенным заявленные на 4 ноября публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы».

По этой же причине проведение 7 ноября торжественного марша, посвящённого годовщине военного парада на Красной площади 1941 года, отменено.

Защита от инфицирования и противопоказания при вакцинации

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов рассказал об эффективности очков в качестве меры предосторожности во время эпидемии. По его словам, пользу ношения очков выявили в Китае.

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже», — цитирует учёного «Российская газета».

По его словам, в Китае обратили внимание на это обстоятельство, поскольку контактные линзы в КНР носит сравнительно немного людей, более 80% жителей республики с расстройствами зрения носят очки.

«Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», — утверждает Нетёсов.

В свою очередь, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов рассказал о факторах, при которых вакцинацию от COVID-19 стоит отложить.

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«Вакцинация проводится только при отсутствии общих для вакцины противопоказаний и индивидуальных противопоказаний, которые могут быть у человека. При отсутствии обострения любых хронических заболеваний, острых состояний, включая ОРВИ, грипп, инфекции. Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации», — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

По его словам, примерно у 1% населения организм может реагировать на вакцинацию недостаточно эффективно или вообще не реагировать. Викулов пояснил, что способность отвечать на прививку зависит от ряда факторов, в частности, состояния иммунной системы в момент вакцинации, правильности проведения, техники иммунизации, а также стабильности и активности препарата. Врач также напомнил о людях с иммунодефицитными состояниями.

Кроме того, Викулов рассказал о факторах, которые влияют на выработку антител к коронавирусу.

«На продукцию антител могут влиять принимаемые препараты, наличие обострения определённых заболеваний и — самое главное — достаточное количество клеток, которые продуцируют эти тела, то есть наличие механизма, обеспечивающего образование и переключение антител», — пояснил иммунолог.