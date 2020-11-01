Врач рассказал о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса

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Врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов назвал факторы, при которых стоит отложить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач рассказал о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

По его мнению, примерно у 1% населения организм может реагировать недостаточно эффективно или вообще не реагировать на вакцинацию.

«Способность отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов: от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения, техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Кроме того, врач напомнил о людях с «иммунодефицитными состояниями», число заболеваний которых исчисляется сотнями.

Викулов назвал факторы, которые влияют на выработку антител к коронавирусу.

«На продукцию антител могут влиять принимаемые препараты, наличие обострения определённых заболеваний и самое главное — достаточное количество клеток, которые продуцируют эти тела, то есть наличие механизма, обеспечивающего образование и переключение антител», — добавил иммунолог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда в столице начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

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