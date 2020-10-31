Кабмин выделит 24 млрд рублей на выплаты работающим с COVID-19 медикам

Правительство России выделит из резервного фонда более 24,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующие распоряжения.

Отмечается, что более 16 млрд рублей выделят на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим с коронавирусом.

Также, как сообщает агентство, на стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медикам, работающим с COVID-19, выделят более 8,6 млрд рублей.

Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявили 18 140 случаев заболевания коронавирусом, это максимум с начала пандемии. За всё время в стране зафиксировано 1 618 116 случаев инфицирования COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.