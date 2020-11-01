Учёный рассказал, что люди в очках реже инфицируются коронавирусом

Люди, которые носят очки, в пять раз реже заболевают коронавирусом. К таким выводам пришли в Китае, рассказал доктор биологических наук заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«В Китае было проведено исследование: оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже», — сказал учёный на площадке форума OpenBio. Его слова приводит «Российская газета».

По мнению Нетесова, в Китае это «очень ярко проявляется», потому что там «мало носят контактные линзы», зато многие люди с проблемами зрения носят очки.

«Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», — сказал он.

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