В Москве отменили марш в честь парада 1941 года из-за коронавируса

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Массовые мероприятия 4 и 7 ноября в Москве не состоятся в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента региональной безопасности Москвы.
В Москве отменили марш в честь парада 1941 года из-за коронавируса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В ведомстве рассказали, что в столичное правительство поступили уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города.

«В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента России установленный указом мэра Москвы запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в связи с изложенным заявленные на 4 ноября публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы».

В ведомстве добавили, что по этой же причине проведение 7 ноября традиционного торжественного марша, который посвящён очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отменено.

Согласно данным оперштаба Москвы на 31 октября, в столице за последние сутки выявили 4952 новых случая инфицирования COVID-19, всего выявлено 424 148 случаев. Всего 311 450 человек выздоровели, 6768 пациентов с коронавирусом скончались.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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