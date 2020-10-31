Режим повышенной готовности в ЯНАО продлён до 1 декабря
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- РИА Новости
«Режим повышенной готовности, действующий в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлевается ещё на месяц — до 1 декабря включительно», — говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что в регионе будет запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, а также оказание услуг общественного питания c 23:00 до 06:00.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе продлили меры социальной поддержки, введённые из-за пандемии коронавируса. Они будут оказываться до 1 марта 2021 года.