Режим повышенной готовности в ЯНАО продлён до 1 декабря

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Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлён до 1 декабря.
Режим повышенной готовности в ЯНАО продлён до 1 декабря
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Режим повышенной готовности, действующий в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлевается ещё на месяц — до 1 декабря включительно», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что в регионе будет запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, а также оказание услуг общественного питания c 23:00 до 06:00.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе продлили меры социальной поддержки, введённые из-за пандемии коронавируса. Они будут оказываться до 1 марта 2021 года.

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