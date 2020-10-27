В ЯНАО продлили меры соцподдержки, введённые из-за пандемии

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили меры социальной поддержки, введённые из-за пандемии коронавируса. Они будут оказываться до 1 марта 2021 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление регионального правительства.

«Продлевать выплату ранее назначенных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, иных социальных выплат на срок не более чем до 1 марта 2021 года без подтверждающих документов и сведений», — отмечается в документе.

Назначение соцвыплат с 27 ноября вновь проводится в беззаявительном порядке.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в оперштабе Республики Адыгея рассказали о требованиях по удалённой работе сотрудников организаций и предприятий.