«Объединять усилия, а не обвинять друг друга»: Путин призвал бороться с последствиями эпидемии вместо поиска её причин

Владимир Путин призвал противодействовать последствиям эпидемии COVID-19, а не разбираться в происхождении коронавируса. Как отметил глава государства, нет оснований считать, что вирус «кто-то вбросил». Он также указал на важность объединения усилий в борьбе с пандемией вместо взаимных обвинений. Кроме того, Путин рассказал о причинах, побудивших его посетить в марте «красную зону» инфекционной больницы в Коммунарке.

Владимир Путин заявил об отсутствии оснований для дискуссий о происхождении коронавирусной инфекции. Вместо этого, по словам главы государства, следует противодействовать последствиям эпидемии.

«Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло, а не рассусоливать на тему... откуда это взялось», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как указал президент, нет никаких оснований полагать, «что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал». По его словам, специалисты могут думать, допускать и прикидывать, «но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты».

Путин подчеркнул, что для борьбы с эпидемией необходимо объединять усилия и «делать то, что ведёт всех нас к избавлению от этой угрозы», а не обвинять друг друга.

«Здесь, на этом пути, нас ждёт успех, а не на пути конфронтации», — сказал он.

Визит в Коммунарку и тесты на COVID-19

Путин также подробно остановился на своём посещении инфекционной больницы в Коммунарке, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Напомним, что этот визит состоялся 24 марта. В ходе поездки президент встретился с руководителем медучреждения — главным врачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил медика за организацию работы больницы.

Сейчас Путин рассказал, что направился в больницу, чтобы оценить ситуацию собственными глазами, а не по отчётам.

«Чего я туда пошёл? Первое, что я хотел, — посмотреть, убедиться своими глазами, как там всё устроено. Одно дело знать по докладам, а другое — прийти самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило», — сказал президент, отметив, что не считает это решение слишком рискованным.

По словам Путина, перед тем как пойти в «красную зону», он проконсультировался со специалистами и выяснил максимально безопасный способ посещения этой части больницы. Кроме того, как отметил президент, он был «соответствующим образом экипирован».

«Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть, это правда, да. Ну такое бывает, такой риск. Это возможно», — заметил Путин. Он добавил, что к тому моменту ещё не заболел глава правительства Михаил Мишустин, поэтому у президента была «опредлённая степень свободы поведения в высшем эшелоне».

Путин добавил, что после известий о болезни премьера был обязан действовать аккуратно. По словам главы государства, он ввёл ещё одно правило безопасности: президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолёте и даже в одно и то же время — на разных самолётах.

«На нас особая ответственность за положение в стране», — пояснил эти меры президент.

При этом Путин отметил, что его пытались отговорить от похода в «красную зону», однако глава государства назвал этот риск оправданным.

«Мне нужно было быть в больнице и посмотреть, как там всё организовано. Поэтому я не считаю, что он был неоправданным», — отметил он.

Кроме того, президент рассказал, что систематически, раз в три-четыре дня, сдаёт тест на коронавирусную инфекцию. На вопрос, отрицательные ли тесты, президент заявил: «Слава богу, да».

Влияние пандемии на экономику

Также президент отметил, что сохранение здоровья россиян позволит решить все остальные проблемы, возникшие на фоне эпидемии.

Также по теме «Позволит сохранить занятость»: правительство России расширило программу поддержки малого и среднего бизнеса Правительство России выделило дополнительно 23 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом 22 июня заявил...

«Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. Любого государства. А у нас — с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами — это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Всё потом к этому приложится», — сказал президент.

Наряду с этим он выразил уверенность, что сделанное властями за последние годы для экономики поможет эффективно решить возникающие трудности.

«И вот то, что сделано нами за последние годы, даёт возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», — сказал Путин.

Кроме того, по его словам, критическая ситуация мобилизует и президента, и его окружение для решения задач, которые стоят перед страной. В такие моменты, отметил Путин, нельзя думать о том, чтобы опускать руки.

«Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать о том, что вообще, а в критической ситуации тем более, могут опуститься руки. Наоборот, такая ситуация должна всех — и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают, — мобилизовывать для решения тех задач, которые стоят перед страной», — сказал он.

Президент также выразил уверенность, что после пандемии коронавирусной инфекции будут определённые изменения, но в целом жизнь вернётся в привычное русло.

«Я слышал много раз, что вот теперь из-за вируса всё поменяется кардинально. Я не совсем согласен с такой формулировкой, с такой постановкой вопроса. Я считаю, что из-за вируса ничего не изменится на самом деле. Он просто подтолкнул некоторые процессы», — сказал Путин.

По его мнению, «постепенно все вернётся на круги своя», но «определённое качество нашего бытия поменяется».