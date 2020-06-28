Путин: сделанное в экономике России поможет выйти из пандемии достойно

Проделанная за последние годы работа по поддержке экономики сделала страну более устойчивой и позволила России рассчитывать на выход из пандемии коронавирусной инфекции с минимальными потерями, заявил российский президент Владимир Путин.

Фрагмент интервью главы государства программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован на сайте «Вести.ру».

«То, что сделано нами за последние годы, даёт нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, я уже многократно говорил, достойно и с минимальными потерями», — сказал российский лидер.

Он отметил, что, по сравнению с ситуацией в стране в конце 1990-х и начале 2000-х годов, бюджетные резервы России увеличились в 50 раз, промышленность выросла «под 90%», а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза.

В то же время Путин выразил уверенность, что Россия в любом случае «всё переживёт».

«Я думаю, что Россия все переживёт, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой», — сказал российский президент.

Ранее Путин заявил, что Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности и сохранить десятки тысяч жизней.