Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
- РИА Новости
«Сейчас уже можно сказать, достойно ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики», — сказал он.
Как отметил глава государства, Россия сумела дать такой ответ, потому что в решающей степени могла «опереться на собственную технологическую и производственную базу».
«На, что называется, свой тыл. В целом наша экономика, все её ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения, цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях», — добавил он.
В начале июня Путин заявил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в стране.