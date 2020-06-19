Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса

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Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики.
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
  • РИА Новости

«Сейчас уже можно сказать, достойно ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики», — сказал он.

Как отметил глава государства, Россия сумела дать такой ответ, потому что в решающей степени могла «опереться на собственную технологическую и производственную базу».

«На, что называется, свой тыл. В целом наша экономика, все её ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения, цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях», — добавил он.

В начале июня Путин заявил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в стране.

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