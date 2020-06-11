«Не принял должных мер»: в отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по факту халатности. Следственный комитет сообщает, что глава города знал о количестве разлитого после аварии топлива, но не принял необходимых в этой ситуации мер. По делу о происшествии в Норильске также арестован директор ТЭЦ-3, на которой произошла утечка нефтепродуктов. Его подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды. Тем временем МЧС продолжает работы по ликвидации последствий аварии. К настоящему времени собрано более 12,5 тыс. куб. м топливно-водяной смеси и вывезено около 38 тыс. тонн загрязнённого поверхностного грунта.

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ-3, ставшей причиной крупного разлива нефтепродуктов. Как сообщает Следственный комитет, Ахметчина обвиняют в халатности.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объёме не менее 21 163 куб. м из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Ахметчин знал о количестве разлитого топлива и не принял необходимых в этой ситуации мер. В частности, СК сообщает, что глава города «не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления».

Помимо этого, следствие полагает, что Ахметчин не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития чрезвычайной ситуации и её последствий.

По делу о разливе топлива также арестован директор норильской ТЭЦ-3 Павел Смирнов. Согласно решению Норильского городского суда, он отправится под стражу до 31 июля включительно. Смирнов проходит по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Ранее СК сообщил, что наряду со Смирновым были задержаны главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Причина задержания — «необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта 2-й категории негативного воздействия на окружающую среду».

Тогда же следователи рассказали, что конструкция разрушенного топливного резервуара требовала капитального ремонта ещё с 2018 года. Однако объект ввели в эксплуатацию при отсутствии требуемого заключения экспертизы промышленной безопасности.

Ещё до этого был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Напомним, что 29 мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, причиной аварии могла стать просадка бетонной плиты, на которой размещён протёкший резервуар с горючим.

Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. По факту ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

В начале июня Владимир Путин поручил взять ситуацию с разливом нефтепродуктов под особый контроль, разобраться в ней и оценить нанесённый ущерб.

«Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб», — сказал российский лидер в ходе встречи с представителями общественных организаций, действующих в сфере экологии и зоозащиты.

Глава государства также положительно оценил инициативу главы «Норникеля» Владимира Потанина полностью профинансировать все работы по ликвидации аварии за счёт компании, но указал, что подобных издержек можно было избежать в случае своевременного техобслуживания аварийного резервуара.

«Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании», — заключил Путин.

Работы по ликвидации

В оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС рассказали о ходе работ по ликвидации последствий разлива топлива. К настоящему времени уже собрано более 12,5 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси.

«За прошедшие сутки общими усилиями собрано 3574 кубометра топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 12 530 кубометров», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

По информации ведомства, к ликвидации последствий аварии в Норильске привлечены 687 человек и 264 единицы техники.

Кроме того, уже почти 50 тыс. квадратных метров обработано сорбентами, поглощающими вещества.

«За сутки обработано сорбентом 9000 квадратных метров загрязненной территории, всего — 49 600», — указали в МЧС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб, специалисты доставили на место аварии 70 ёмкостей общим объёмом 17,5 тыс. кубических метров для сбора разлитого топлива.

Помимо прочего, в промышленный отвал вывезено около 38 тыс. тонн загрязнённого поверхностного грунта. За сутки этот показатель вырос на 7,7 тыс. тонн.