Кремль: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики
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- РИА Новости
«Я не думаю, что это повлияет на эти планы. Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы», — заявил Песков.
Он отметил, что «планы крупные» «и, конечно, они будут дальше реализовываться».
«Но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил, экологических и технологических», — отметил Песков.
29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.
7 июня сообщалось, что МЧС усилило группировку по ликвидации последствий ЧП в Норильске.