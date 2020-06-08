Кремль: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива в Норильске не повлияет на планы страны по освоению Арктики.

«Я не думаю, что это повлияет на эти планы. Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы», — заявил Песков.

Он отметил, что «планы крупные» «и, конечно, они будут дальше реализовываться».

«Но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил, экологических и технологических», — отметил Песков.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

7 июня сообщалось, что МЧС усилило группировку по ликвидации последствий ЧП в Норильске.