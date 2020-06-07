МЧС усилило группировку по ликвидации последствий ЧП в Норильске

МЧС России увеличивает численность группировки специалистов и техники в Норильске для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Специалисты Дудинского арктического поисково-спасательного отряда выдвинулись в Норильск для усиления действующей группировки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на оснащении специалистов отряда — шесть единиц специальной техники, из них два снегоболотохода и два плавсредства.

В МЧС пояснили, что «снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки, так как приспособлены для работы в Арктической зоне и могут проехать, не испортив тундрового покрытия».

Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске займёт около двух недель.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.