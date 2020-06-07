В МЧС назвали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске

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Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске займёт около двух недель.
В МЧС назвали сроки ликвидации последствий ЧП в Норильске
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«У нас поставлена задача основную работу закончить в течение двух недель», — приводит его слова Интерфакс.

Отмечается, что спасатели завершат работы, когда очистят от вредных веществ максимально возможную территорию.

«Мы же понимаем, сколько из резервуара утекло, поэтому нам надо собрать больше различной смеси как в грунте, так и на воде», — заявил Чуприян.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

6 июня в оперативном штабе сообщили, что специалисты откачали в Норильске более 324 тонн дизельного топлива.

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