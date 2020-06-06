В Норильске откачали более 324 тонн разлившегося топлива

Специалисты откачали в Норильске более 324 тонн дизельного топлива, разлившегося после аварии на ТЭЦ-3.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

«Всего, по данным на утро 6 июня, откачано свыше 324 тонн разлившегося топлива, почти 96 тонн из них — с акватории реки Амбарной», — сказал собеседник.

Уточняется, что экспертами также было обработано сорбентом и утилизировано свыше 14 тыс. кв. метров загрязнённого грунта.

Ранее сообщалось, что активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать просадка грунта и бетонной площадки под ним.

Президент России Владимир Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах аварии и объективно оценить ущерб.