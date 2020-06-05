Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске

В Генеральной прокуратуре России назвали предварительную причину разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. По данным ведомства, резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним.

© Администрация города Норильска

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