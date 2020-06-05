Генпрокуратура назвала предварительную причину ЧП в Норильске
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«Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, его слова приводит Интерфакс.
Ведомство продолжает проверочные мероприятия на месте происшествия.
29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.
Президент России Владимир Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах аварии и объективно оценить ущерб.
Как заявил совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин, компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП.