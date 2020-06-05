Потанин пообещал устранить последствия ЧС в Норильске за счёт компании
- © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
По его словам, будут использованы лучшие доступные технологии.
«Профинансируем это полностью за счёт компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдёт… Экологическую систему вернём в нормальное состояние», — сказал Потанин.
Отвечая на соответствующий вопрос российского лидера, Потанин оценил восстановление экологии в зоне ЧП в 10 млрд рублей и более.
29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.
Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах и объективно оценить ущерб.