Потанин пообещал устранить последствия ЧС в Норильске за счёт компании

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«Норникель» полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧС с разливом дизельного топлива в Норильске, заявил совладелец и глава компании Владимир Потанин на совещании у президента Владимира Путина.
Потанин пообещал устранить последствия ЧС в Норильске за счёт компании
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

По его словам, будут использованы лучшие доступные технологии. 

«Профинансируем это полностью за счёт компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдёт… Экологическую систему вернём в нормальное состояние», — сказал Потанин.

Отвечая на соответствующий вопрос российского лидера, Потанин оценил восстановление экологии в зоне ЧП в 10 млрд рублей и более.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах и объективно оценить ущерб.

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