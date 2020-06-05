Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил взять ситуацию с разливом дизельного топлива в Норильске под полный контроль и бескомпромиссно разобраться в причинах ЧП.

«Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб», — сказал глава государства на совещании с экологами и зоозащитниками.

Ранее Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах, принятых по ситуации.

29 мая на норильской ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Как проинформировал глава МЧС Евгений Зиничев, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, что привело к разливу топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием.