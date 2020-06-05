Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах по ЧП в Норильске

Российский лидер Владимир Путин, начиная совещание с экологами и зоозащитниками, потребовал доложить ему о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.

«В среду, как вы знаете, было дано соответствующее поручение, и сегодня прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте. Главное — какие неотложные меры предпринимаются и предприняты уже. Какие варианты решение подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии», — сказал глава государства.

После этого выступление начал глава МЧС Евгений Зиничев, который заявил, что ЧП в Норильске локализовано, развития не будет.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива.

В ходе совещания в среду, 3 июня, Путин возмутился из-за несвоевременного информирования о происшествии.

RT ведёт трансляцию.