Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах по ЧП в Норильске

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Российский лидер Владимир Путин, начиная совещание с экологами и зоозащитниками, потребовал доложить ему о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.
Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах по ЧП в Норильске
  • РИА Новости

«В среду, как вы знаете, было дано соответствующее поручение, и сегодня прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте. Главное — какие неотложные меры предпринимаются и предприняты уже. Какие варианты решение подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии», — сказал глава государства.

После этого выступление начал глава МЧС Евгений Зиничев, который заявил, что ЧП в Норильске локализовано, развития не будет.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива.

В ходе совещания в среду, 3 июня, Путин возмутился из-за несвоевременного информирования о происшествии. 

RT ведёт трансляцию.

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