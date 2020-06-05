Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах по ЧП в Норильске
- РИА Новости
«В среду, как вы знаете, было дано соответствующее поручение, и сегодня прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте. Главное — какие неотложные меры предпринимаются и предприняты уже. Какие варианты решение подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии», — сказал глава государства.
После этого выступление начал глава МЧС Евгений Зиничев, который заявил, что ЧП в Норильске локализовано, развития не будет.
29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива.
В ходе совещания в среду, 3 июня, Путин возмутился из-за несвоевременного информирования о происшествии.
RT ведёт трансляцию.