Путин возмутился несвоевременным докладом о ЧП с топливом в Норильске

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае возмутился из-за несвоевременного информирования о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Норильске.

«Сергей Валерьевич, по вашей оценке что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуаций из социальных сетей что ли? У вас там всё впорядке со здоровьем?» — заявил Путин, обращаясь к Сергею Липину, директору «Норильско-Таймырской энергетической компании».

Как отметил президент, ему придётся попросить правоохранительные органы разобраться с информацией о своевременности передачи сведений в МЧС о ЧП в Норильске.

«Вот губернатор говорит, что узнали только через два дня. Мне и министр Зиничев докладывал, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит… Мне придётся попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается», — добавил он.

"У вас там все в порядке со здоровьем?" Путин зол. Сегодня по полной получил директор ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" Сергей Липин. Он не сообщил вовремя об утечке дизельного топлива, власти узнали об этом из соцсетей. pic.twitter.com/ic6azG26bc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 3, 2020

Ранее Генпрокуратура взяла под особый контроль проверку, начатую в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошёл пожар, который начался после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом.

Произошёл разлив около 20 тыс. тонн топлива, после чего был введён режим чрезвычайной ситуации.