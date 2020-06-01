В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

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Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
  • © МЧС России

Ранее в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) произошла разгерметизация одного из резервуаров.

В результате дизельное топливо вылилось на проезжую часть, а также загорелся автомобиль.

«Решением краевой комиссии и затем постановлением правительства Красноярского края введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», — приводит РИА Новости слова заместителя председателя правительства края Анатолия Цыкалова.

Он отметил, что объём утечки превысил 21 тыс. тонн дизтоплива.

Цыкалов заявил, что значительного ущерба можно было избежать, если бы компания НТЭК и администрация Норильска вовремя сообщили о ЧП.

В марте сообщалось, что на месте разлива в Находке в Приморском крае было собрано более 1,2 тыс. тонн мазута.

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