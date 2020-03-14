В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва на котельной произошёл разлив мазута.
В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет жертв при таком выбросе большого количества мазута — порядка 2,5 тыс. тонн, по предварительным подсчётам... Система теплоснабжения Находки не будет нарушена, работают котлы в штатном режиме, запасы мазута есть... Решением КЧС Находкинского городского округа введён режим ЧС», — предоставили в правительстве края комментарий Кожемяко.

Уточняется, что территория котельной залита, часть мазута сошла по косогору и зашла на лёд. Мазут застыл и теперь лёд будут выкалывать и вывозить на полигон для сжигания. 

Ранее сообщалось, что в городе Находка в Приморском крае произошёл разлив мазута на складе.

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