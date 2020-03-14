В Находке произошёл разлив мазута

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В городе Находка в Приморском крае произошёл разлив мазута на складе.
В Находке произошёл разлив мазута
  • Reuters

Об этом сообщает управление МЧС по региону.

«Аэромобильная группировка... в составе 30 человек и 3 единиц техники выдвинулась в Находку для проведения работ по ликвидации последствий розлива топливного мазута», — указывается в заявлении. 

Уточняется, что разгерметизация ёмкости с топочным мазутом произошла на топливном складе № 3.4 города по адресу Красноармейская 21 А.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку из-за разлива около 60 тонн нефтяного топлива на железнодорожной станции Токи в Ванинском районе Хабаровского края.

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