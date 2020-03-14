В Находке произошёл разлив мазута

В городе Находка в Приморском крае произошёл разлив мазута на складе.

Об этом сообщает управление МЧС по региону.

«Аэромобильная группировка... в составе 30 человек и 3 единиц техники выдвинулась в Находку для проведения работ по ликвидации последствий розлива топливного мазута», — указывается в заявлении.

Уточняется, что разгерметизация ёмкости с топочным мазутом произошла на топливном складе № 3.4 города по адресу Красноармейская 21 А.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку из-за разлива около 60 тонн нефтяного топлива на железнодорожной станции Токи в Ванинском районе Хабаровского края.