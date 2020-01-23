На станции в Хабаровском крае разлилось около 60 тонн топлива

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Прокуратура организовала проверку из-за разлива около 60 тонн нефтяного топлива на железнодорожной станции Токи в Ванинском районе Хабаровского края.
На станции в Хабаровском крае разлилось около 60 тонн топлива
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Об этом информирует пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Произошёл разлив опасного груза — около 60 тонн нефтяного топлива из цистерны, отправленной в составе группы цистерн со станции Дзёмги Дальневосточной железной дороги», — заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура устанавливает причины утечки нефтепродуктов. 

Ранее Nation News передавало, что в Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом.

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