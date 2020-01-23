На станции в Хабаровском крае разлилось около 60 тонн топлива
- globallookpress.com
Об этом информирует пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Произошёл разлив опасного груза — около 60 тонн нефтяного топлива из цистерны, отправленной в составе группы цистерн со станции Дзёмги Дальневосточной железной дороги», — заявили в надзорном ведомстве.
Прокуратура устанавливает причины утечки нефтепродуктов.
Ранее Nation News передавало, что в Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом.