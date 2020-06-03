Генпрокуратура взяла под особый контроль проверку ЧП в Норильске

Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проверку, начатую в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», — отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что авария привела к попаданию топлива в почву и ближайшие водоёмы — реку Амбарная, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Эколог Андрей Фролов в беседе с «Известиями» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива в Норильске.