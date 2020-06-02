Эколог прокомментировал ситуацию с разливом дизтоплива в Норильске

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Эколог Андрей Фролов прокомментировал ситуацию с разливом дизтоплива в Норильске.
Эколог прокомментировал ситуацию с разливом дизтоплива в Норильске
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что весной и летом, когда мерзлота начинает таять и выпадают осадки, топливо начинает течь.

«Локализовать гораздо сложнее, происходит перетекание этого мазутного пятна в ближайшие речки», — отметил он.

Как пояснил эксперт, если бы разлив произошёл в средней полосе, то нефть разложилась бы за три-четыре года, так как это природный продукт.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён в Норильске после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

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