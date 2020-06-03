Глава МЧС назвал причину ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске
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- РИА Новости
«По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате произошёл разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием», — сообщил министр.
По его словам, одновременно с этим продолжилась утечка в акваторию рек.
Ранее Зиничев доложил главе государства, что информация о ЧП поступила в МЧС спустя два дня — 31 мая.
Генеральная прокуратура России взяла проверку под особый контроль.