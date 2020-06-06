Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней

Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Безусловно, после того, как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей», — цитирует его ТАСС.

Чуприян отметил, что данная работа непростая из-за труднодоступной болотистой местности.

«В настоящее время завезены в достаточном количестве ёмкости, порядка 8 тыс. кубов. Этого хватит для работы, я думаю, на неделю», — добавил он.

При этом, по оценке МЧС, пока вывезти ёмкости с места ЧП почти невозможно. Ожидается, что это станет возможным после прихода морозов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко лично проконтролирует восстановление окружающей среды в Норильске.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стала просадка грунта и бетонной площадки под ним.

Президент России Владимир Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах аварии и объективно оценить ущерб.

Совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП.