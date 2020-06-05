Абрамченко проконтролирует восстановление окружающей среды в Норильске

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко лично проконтролирует восстановление окружающей среды в Норильске, где на ТЭЦ произошёл разлив дизельного топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Как сообщила вице-премьер, экосреда в районе ЧС должна вернуться в первоначальное состояние. Природоохранные ведомства будут регулярно проводить необходимый мониторинг», — цитирует службу РИА Новости.

Как ранее сообщили в Генпрокуратуре, предварительно, причиной ЧП с разливом дизельного топлива на норильской ТЭЦ стала просадка грунта и бетонной площадки под ним.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. По данным прокуратуры, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

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