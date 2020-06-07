Росприроднадзор после ЧП в Норильске взял 80 проб воды и грунта

Специалисты Росприроднадзора после разлива дизельного топлива в Норильске ведут постоянный мониторинг ситуации, взято 80 проб воды и грунта.

Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Росприроднадзор постоянно берёт забор проб. Таких проб за всё время с начала ЧС уже 80: 60 на воде , 20 на грунте», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске займёт около двух недель.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.