Росприроднадзор после ЧП в Норильске взял 80 проб воды и грунта
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Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
«Росприроднадзор постоянно берёт забор проб. Таких проб за всё время с начала ЧС уже 80: 60 на воде , 20 на грунте», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива дизельного топлива в Норильске займёт около двух недель.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.