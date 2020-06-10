Задержан ряд руководителей ТЭЦ по делу о разливе топлива в Норильске

Следственный комитет России сообщил о задержании директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова, а также его заместителя Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела о разливе дизельного топлива в Норильске.

«По уголовному делу о разливе нефти в Норильске задержаны подозреваемые из числа руководителей ТЭЦ-3 АО «НТЭК»… за необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта 2-й категории негативного воздействия на окружающую среду», — говорится в пресс-релизе.

Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

По версии следствия, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара дизельного топлива требовала проведения капитального ремонта.

При этом в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введён в эксплуатацию комиссией под председательством Степанова, и решение было утверждено Смирновым.

Последующая экспертиза подтвердила, что резервуар №5 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и не может эксплуатироваться без ремонтных мероприятий.

«Несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария», — заключили в СК.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. СК возбудил четыре уголовных дела после ЧП.

В рамках дела арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стала просадка грунта и бетонной площадки под ним.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что экономический ущерб природе из-за ЧП с разливом топлива в Норильске может составить миллиарды рублей.