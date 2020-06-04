СК возбудил дело о халатности после ЧП в Норильске

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.
СК возбудил дело о халатности после ЧП в Норильске
  • © Пресс-служба «Норникеля»
  • РИА Новости

 Ведомство ходатайствует об аресте задержанного начальника цеха Вячеслава Старостина.

«От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в СК.

По данному делу продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, ведомство нашло решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.

Инцидент произошёл 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива. Площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

Возбуждено три уголовных делазадержан начальник цеха ТЭЦ-3. В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить