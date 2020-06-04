СК возбудил дело о халатности после ЧП в Норильске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.

Ведомство ходатайствует об аресте задержанного начальника цеха Вячеслава Старостина.

«От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в СК.

По данному делу продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, ведомство нашло решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.

Инцидент произошёл 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки превысил 20 тыс. тонн топлива. Площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

Возбуждено три уголовных дела, задержан начальник цеха ТЭЦ-3. В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня.